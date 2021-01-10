عاجل سعر البنزين اليوم يناير 2021 تسعيرة جديدة من أرامكوا في السعودية

سعر البنزين اليوم في السعودية دائما أسعار البنزين تختلف شهريا حسب تسعيرة شركة أرامكوا السعودية وحسب السعر العالمي لبرميل النفط السعودي ، بالتبعية أيضا تختلف أسعار السلع نظرا لارتفاع أو أنخفاض سعر البنزين لأنها تعبر وسيلة نقل السلع بين البلدان ونتيجة نقلها يؤثر على سعر السلع، اليوم 10 يناير 2021 سوف نتعرف على سعر البنزين في السوق السعودي حسب شركة أرامكوا فتابعوا معي .

أسعار البنزين في السعودية

يتم دائما تعديل أسعار البنزين والطاقة والمياه في المملكة العربية السعودية وفقا لإجراءات حوكمة أن الأسعار قابلة للتغيير إذا كانت بزيادتها أو انخفاضها وذلك حسب تغييرات في أسعار التصدير من المملكة العربية السعودية إلي السوق العالمي.

وكانت شركة أرامكوا تعمل على تعديل أسعار البنزين في السعودية بنظام الربع سنوي كل ثلاثة أشهر ولكن في فبراير الماضي 2020 قررت شركة أرامكوا وفقا لإجراءات حوكمة تغيير أسعار البنزين وباقي المواد البترولية بنظام شهري تحديدا في يوم 10 من كل شهر من شهور العام .

سعر المواد البترولية والبنزين في المملكة العربية السعودية نسيبا تكون ثابتة نظرا لاستقرار السوق السعودي في البورصات العالمية حيث تحرص الحكومة السعودية بالتعاون مع شركة أرامكوا المسئولة عن المواد البترولية في المملكة العربية السعودية يحرصون دائما على نزول قرارات شهرية بسعر المواد البترولية والبنزين .

سعر البنزين اليوم وباقي المواد البترولية في السعودية

سعر البنزين اليوم 10 يناير 2021 ليس به أختلاف كبير عن الأشهر الماضية وجاءت الأسعار من شركة أرامكوا حيث أصدرت سعر البنزين اليوم كالتالي :

1.42 ريال سعودي …. سعر لتر بنزين 91 .

1.55 ريال سعودي …. سعر لتر بنزين 95 .

0.52 ريال سعودي …. سعر لتر الديزل .

0.70 ريال سعودي …. سعر لتر الكيروسين .

0.75 ريال سعودي …. سعر الغاز البترولي المسال .

يجب على كل مواطن في المملكة العربية السعودية يستخدم الوقود المناسب لسيارته حيث شركات السيارات العالمية توصي دائما ب أستخدام نوع بنزين معين إذا كان 91 أو 95 لكل سيارة ولا يجب أن استخدم بنزين 95 في سيارة تعمل ببنزين 91 معتقدا أنه أفضل للسيارة ولكن هذا مفهوم خاطئ ويسبب تلفيات للسيارة وأنه حديث ليس له أي أساس من الصحة .

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا سعر البنزين اليوم 10 يناير 2021 في المملكة العربية السعودية وفقا لتسعيرة شركة ارامكوا ، نتمني لكم دائما دوام الصحة والعافية .