أخبار اليمن : الراعي يؤكد الحرص على تنفيذ مهام جهاز الأمانة العامة للبرلمان

الراعي يؤكد الحرص على تنفيذ مهام جهاز الأمانة العامة للبرلمانعقد بمجلس النواب اليوم اجتماع برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، ضم نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي وأمين عام المجلس الدكتور رشاد الرصاص ورؤساء الدوائر ونوابهم ومديري المكاتب وعدداً من المستشارين.

وأكد رئيس مجلس النواب أهمية خلال الاجتماع الحرص على تعزيز التعاون وتوحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ المهام المنوطة بأعمال جهاز الأمانة العامة والدوائر والمكاتب التابعة لها.

وحث على مضاعفة الجهود وتحسين الأداء لمواكبة التحديثات والتطورات للارتقاء بالأداء الإداري والتنظيمي والفني، بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات في إطار تعزيز جبهة الصمود في وجه العدوان وأدواته، ما يجسد إسناداً المرابطين في الجبهات لمواجهة تحالف العدوان.

وحيا رئيس مجلس النواب أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية على ما يبذلونه من جهود وما يحققونه من انتصارات في مختلف الجبهات دفاعاً عن الوطن ومواجهة الغزاة.

وحث على المزيد من الصمود والثبات حتى تحقيق النصر المؤزر واستعادة السيادة اليمنية على كامل التراب والجزر والمياه اليمنية ودحر المحتلين.

كما حث يحيى علي الراعي كافة أبناء الشعب اليمني على المزيد من التلاحم وتوحيد الصفوف لإسقاط رهانات العدوان وأدواته.

وقال" إن الأقنعة باتت مكشوفة وظهور قبح تحالف العدوان وهرولته للتطبيع والموالاة مع الكيان الصهيوني الذي يمارس عدوانه على الشعب الفلسطيني وقتل الأطفال وهدم المنازل، كما يفعل تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني منذ ما يقارب ست سنوات".

وفي الاجتماع تم قراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء الوطن الذين قدّموا أرواحهم رخيصة وهم يدافعون عن اليمن الأرض والإنسان.

وناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بالجانب الإداري والفني لجهاز الأمانة العامة والدوائر التابعة لها واتخذ إزائها القرارات المناسبة.

