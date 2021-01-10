وزير الصحة الأردني عن لقاحات كورونا: جميعها آمنة

دعا وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، الأحد، لتجاهل الشائعات بشأن لقاحات كورونا، فيما تستعد بلاده لبدء حملة التطعيم ضد "كوفيد-19".
وقال عبيدات، في مؤتمر صحفي، إن اللقاحات وجدت من أجل صحة الإنسان، مضيفا "وأدعو الجميع إلى عدم الالتفات إلى الإشاعات التي يتم تداولها بشأن لقاحات كورونا".
وكشف الوزير الأردني أن حملة التلقيح ضد "كوفيد-19" ستبدأ يوم الأربعاء بلقاحي فايزر الأميركي وسينوفارم الصيني الإماراتي.
وأوضح أن اللقاحات التي يتم توفيرها في الأردن "جميعها آمنة وفعالة"، موضحا أن برنامج التطعيم ضد كورونا سيكون دقيقا ومنظما وعادلا.
وتابع: "وصول اللقاح سيكون له أثر كبير على الوضع الوبائي.. لكن الوصول لا يعني انتهاء الوباء"، مؤكدا ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وجاء إعلان موعد بدء الحملة بعد وصول كميات من لقاح "سينوفارم" منتصف ليل السبت، ولقاح "فايزر بيونتك" الأميركي المتوقع وصوله الاثنين.
ويستند البرنامج على الدليل الوطني للتطعيم ضد كورونا، ويراعي الأولويات المتبعة عالميا التي تستهدف الفئات الأكثر تأثرا، المتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضا والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية.
وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء قد منحت لقاحي "سينوفارم" و"فايزر بيونتك" إذن الاستخدام الطارئ، الذي يتيح إعطاءه داخل المملكة.
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