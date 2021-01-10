جدة - نرمين السيد - أعلن الكرملين الروسى، اليوم الأحد، عن لقاء يجرى انعقاده غداً الإثنين فى موسكو بين رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجانى إلهام علييف، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب التى اشتعلت بين البلدين فى سبتمبر الماضى، واستمرت 44 يومًا.





ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، أشار بيان الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين هو من دعا إلى اللقاء، وسيحضر الاجتماعات بين الجانبين، وستركز على مساعدة سكان المناطق التى شهدت معارك، ورفع العراقيل عن خطوط التعاون الاقتصادى والنقل بين البلدين. وكانت المعارك بين أرمينيا وأذربيجان أسفرت عن مقتل أكثر من 5.500 جندى من الجانبين، إضافة إلى التوترات بين الجمهوريتين فى إقليم ناغورنى قره باغ المتنازع عليه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين يستضيف المحادثات الأولى بين زعيمى أرمينيا وأذربيجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.