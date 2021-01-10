فيديو.. سرب طائرات إسرائيلى ينتهك سماء لبنان ويحلق على مسافات منخفضة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام الرسمية فى لبنان، فإن الطيران الحربى الإسرائيلى نفذ سلسلة خروقات، حيث حلق صباحًا فوق مرجعيون، كما نفذ غارات وهمية فوق مدينة صيدا وجوارها.
وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أن الطيران الإسرائيلى اخترق على علو متوسط أجواء خلدة والعاصمة بيروت ومحيطهما، كما سمع المواطنون منذ الصباح الباكر أصوات تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلى فوق هذه المناطق.
وأضافت الوكالة، أن أجواء الجنوب ومنطقة الزهرانى شهدت خرقاً من الطيران الإسرائيلى الذى حلق على علو منخفض، وكذلك سماء النبطية وإقليم التفاح ومجرى نهر الليطانى، حيث شن العدو غارات وهمية وعلى علو متوسط ومنخفض فى قضاء بنت جبيل.
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