السعودية : 5 وفيات و117 إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى، قالت الصحة السعودية إنها سجلت 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات فى المملكة إلى 363 ألفا و809 إصابات مؤكدة.
كما سجلت السعودية 166 حالة شفاء جديدة بين المصابين بوباء كورونا، ما يرفع إجمالى عدد المتعافين من وباء كوفيد 19 فى المملكة إلى 355.548 حالة تعاف.
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