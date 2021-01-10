سلطنة عمان تسجل 538 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة فى سلطنة عمان، الیوم الأحد، تسجیل 538 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد، ما یرتفع حصيلة الإصابات بالفيروس التاجى فى البلد الخليجى إلى 130.608 حالة مؤكدة.





ووفقًا لوكالة الأنباء العمانیة، قالت وزارة الصحة فى بيان لها إن "122.867 حالة من أصل 130.608 قد تماثلت للشفاء". فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالوباء فى السلطنة إلى 1.508 حالة وفاة. كما أشارت الصحة العمانية إلى أن أقسام الرعاية استقبلت 4 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالى لمن دخلوا المستشفيات إلى 56 حالة، من بينهم 24 حالة فى العناية المركزة حتى الآن.

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