قررت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، مليكة بن دودة، إعادة فتح المسارح ودور الثقافة والمؤسسات الثقافية التي أغلقت منذ أكثر من 10 أشهر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
وذكر بيان لوزارة الثقافة الجزائرية اليوم /الأحد/ أن قرار إعادة فتح المسارح ودور الثقافة والمؤسسات الثقافية جاء عقب الاجتماع الذي عقدته بن دودة مع قيادات الوزارة واستجابة لرغبة المثقفين والفنانين الماسة لتفعيل النشاطات الثقافية والفنية، مشددة على ضرورة تطبيق واحترام البروتوكول الصحي للوقاية من تفشي وباء كورونا.
يذكر أن وزارة الثقافة الجزائرية علقت في 11 مارس الماضي جميع النشاطات والفعاليات الثقافية في كافة أنحاء البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر تعيد فتح المسارح ودور الثقافة بعد غلقها 10 أشهر بسبب "كورونا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.