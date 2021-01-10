الإمارات تعلن تخطيها حاجز المليون جرعة لقاح لفيروس كورونا

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، تخطيها حاجز المليون جرعة لقاح لفيروس كورونا في إطار حملة التطعيم، وذلك تماشيًا مع خطة وزارة الصحة لتوفير لقاح " كوفيد 19 " لأكثر من 50 % من سكان الدولة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم الأحد، تقديم 66,219 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 1,086,568 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 10.99 جرعة لكل 100 شخص.

هذا وقد أعلنت الوزارة الإماراتية والهيئات الصحية عن إطلاق حملة وطنية تدعو إلى تلقي اللقاح، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وسجلت دولة الإمارات، اليوم الأحد، قفزة جديدة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 2876 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 171,951 فحصًا جديدًا على فئات مختلفة في المجتمع.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 230,578 حالة.



كما أعلنت الوزارة عن وفاة 6 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 708 حالات.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 2,454 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 206,114 حالة.