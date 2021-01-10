حقيقة تورط داعمين لإسرائيل في اقتحام الكونجرس الأمريكي

أشعل مؤيدو الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، المنتمون إلى شتى قطاعات الشعب، الأحداث في أمريكا يوم الأربعاء الماضي بعدما اقتحموا بتحريضٍ منه مبنى الكونجرس في سابقة أولى بهذا الشكل في التاريخ.
ووفق ما ذكرت صحف أمريكية نقلت عنها صحف دولية، فإنه وبنظرة أدق على هوية المقتحمين يتكشف أن من بين مثيري الفوضى الذين اقتحموا مبنى الكابيتول يوم الأربعاء، ابن قاض في نيويورك، ورئيس منظمة يهودية يدعم إسرائيل.
وتورط، آرون موستوفكسي، ابن قاضي المحكمة العليا بمقاطعة كينجز، ستيفن شلومو موستوفسكي، في اقتحام مبنى الكابيتول.
وتبين إن والد آرون موستوفسكي، كان رئيسا سابقا لـ"المجلس الوطني لإسرائيل الشابة"، وهي منظمة يهودية أرثوذكسية كانت قد أعربت عن تأييدها الصريح للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وقال آرون موستوفكسي لـصحيفة "نيويورك بوست" إنه أراد أن "يعبر عن رأيه كأمريكي حر"، مشيرا إلى أنه "تمت سرقة هذه الانتخابات من الرئيس ترامب".
وأضاف: "لقد تعرضنا للغش، لا أظن أن 75 مليون شخص فقط صوتوا لترامب، أنا أعتقد أن الرقم يقترب من 85 مليونا".
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