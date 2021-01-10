وزير الأوقاف السوداني يشيد بنجاح زيارته للقاهرة والتناغم الكبير بين أعضاء الحكومة المصرية

أشاد وزير الشئون الدينية والأوقاف الشيخ نصر الدين مفرح بالتناغم الكبير بين أعضاء الحكومة المصرية وبالبرنامج التدريبي المشترك، الذي أقامته وزارة الأوقاف المصرية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالقاهرة، مؤكدا أنه كان له الأثر الواضح في رفع قدرات وكفاءة الدارسين.

جاء ذلك في الرسالة التي بعث بها الوزير السوداني إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والتي عبَّر فيها عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته والوفد المرافق للقاهرة، كما أشاد بمحافظ مطروح خالد شعيب وأعيان وأهالي منطقة العلمين؛ لاستقبالهم وترحيبهم به والوفد المرافق له أثناء زيارتهم لمدينة العلمين الجديدة.

وأكد وزير الشئون الدينية والأوقاف بالسودان التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف المصرية والسودانية لانتهاج مبدأ الوسطية والدعوة لنبذ الغلو والتطرف ومحاربة الإرهاب، لتحقيق أعلى درجات التطوير مستصحبين الرؤى والاستراتيجيات التي تم التوافق عليها في ختام أعمال زيارته للقاهرة الشهر الماضي.