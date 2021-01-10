العراق.. رئيس هيئة الحشد الشعبي يرد على عقوبات واشنطن

استقبل الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأحد، رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الذي فرضت عليه عقوبات أمريكية قبل يوم بسبب دوره في أعمال العنف ضد المتظاهرين العراقيين في عام 2019.

ووفقا لوسائل إعلام عراقية، أصر، رئيس هيئة الحشد الشعبي على رحيل القوات القوات الأمريكية من البلاد؛ ردا على عقوبات واشنطن.

وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم زعيم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي أن العراق يمر بأزمة مالية، مشيرا إلى أن استهداف البعثات الدبلوماسية يعرقل التعاون الدولي.

وقال العبيدي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع) إن العراق لم يستنفد الطرق الرسمية لخروج القوات غير المرغوب فيها. وأضاف المتحدث باسم التيار الصدري أنه ليس صحيحا أن جميع شيعة العراق يتبعون لإيران.