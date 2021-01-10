وصل إلى المحظور.. لبنان يسجل أعلى نسبة إصابات بكورونا عالميًا

أعلن البروفسور شرف أبو شرف نقيب أطباء لبنان أن بلاده سجلت نسبة إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" لم تسجلها أي دولة في العالم.

وقال أبو شرف: "أننا وصلنا إلى المحظور الذي كنا نحذر منه سابقا مع ازدياد أعداد الإصابات بشكل سريع و مكثف. ‏‏وهي أكثر بكثير من عدد فحوصات PCR ‏التي نقرأ عنها يوميا. فأسرة المستشفيات وبخاصة أسرة العناية الفائقة لمرضى كورونا أصبحت مليئة".

وأكد أبو شرف لإذاعة "صوت لبنان": "أننا ندفع ‫ثمن التراخي عند المواطنين والمسئولين على حد سواء، ولقد تجاوزنا نسبة 15% إصابات وهي نسبة عالية جدًا لم تسجلها أي دولة في العالم".

وأشار إلى أن الحل الطارئ الآن هو :

١-الأقفال العام و الالتزام بالكمامات، ومنع التجمعات، فلا اراكيل "شيشة"، ولا تعاميم ‏بإقفال العيادات الطبية باكرا.

٢- تجهيز المستشفيات الحكومية، فالمستشفيات الخاصة أصبحت مليئة بالمرضى وعندها مرضى الأمراض المزمنة الذين هم أيضا بحاجة إلى معالجة، بينما نسبة الاشغال في المستشفيات الحكومية التي انفق عليها سابقا المليارات، هي 10 إلى 15%. أما المستشفيات الميدانية التي وجدت بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت فتشبه المستشفيات الميدانية العسكرية وتحتاج إلى تجهيزات خاصة لعلاج مرضى كورونا وخاصة تجهيزات العناية الفائقة.

٣- وجوب التنسيق التام بين وزارة الصحة والصليب الأحمر اللبناني والمستشفيات لتوجيه المرضى كسبًا للوقت والصحة، وخلق قاعدة ‏للبيانات بالملاءة والإصابات في المستشفيات بالتواصل مع المحافظات والبلديات. وتوحيد المرجعية الرسمية في ايد علمية وطبية خبيرة، بعيدا من التسييس.

٤- مشاركة القطاع الخاص في استقدام لقاحات متنوعة في أقرب وقت ممكن وعدم حصرها بشركة "فايزر".

وفي وقت سابق، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اليوم الأحد، حكومة تصريف الأعمال بقيادة حسان دياب إلى اتخاذ قرار فور بالإغلاق نظرا لتدهور الأوضاع الصحية وزيادة أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وقال جعجع: "نظرًا للتدهور الخطير جدا في الأوضاع الصحية في البلاد المطلوب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار فوري بالإغلاق التام والشامل والكامل والصارم، ماذا وإلا تكون مسئولة عن زهق أرواح اللبنانيين وتدمير القطاع الصحي في لبنان".

وأمس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 20 وفاة و5414 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 1590، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 215553.

ويسجل لبنان أرقاما يومية قياسية بعدد إصابات جديدة بكورونا تتجاوز 5000 حالة، فيما قالت الجهات الطبية والصحية إن أكثر من 95 % من أسرة العناية الفائقة أصبحت مشغولة.

يأتي هذا مع تحذيرات من تكرر السيناريو الإيطالي بالبلاد قبل وصول اللقاح الشهر المقبل.