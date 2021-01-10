جعجع يطالب بإغلاق لبنان فورا.. لهذا السبب

دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اليوم الأحد، حكومة تصريف الأعمال بقيادة حسان دياب، إلى اتخاذ قرار فور بالإغلاق نظرا لتدهور الأوضاع الصحية وزيادة أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد.
وقال جعجع: "نظرًا للتدهور الخطير جدا في الأوضاع الصحية في البلاد المطلوب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار فوري بالإغلاق التام والشامل والكامل والصارم، ماذا وإلا تكون مسئولة عن زهق أرواح اللبنانيين وتدمير القطاع الصحي في لبنان".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس، السبت، عن تسجيل 20 وفاة و5414 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 1590، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 215553.
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