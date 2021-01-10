نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعازي محمد بن زايد لدولة اندونيسيا في ضحايا الطائرة الاندونيسية ومحاولات لإخراجها في المقال التالي

عمر شويل - جدة عزي الشيخ محمد بن زايد آل ناهيان ’’صاحب السمو’’ أهالي ودولة حادث طائرة اندونيسيا المنكوبة، وذلك بعد أن جاءت الأخبار حول سقوط طائرة اندونيسية منذ ساعات خلال يوم أمس، وتعرفنا علي ذلك من خلال الإعلان الذي أصدره رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسي ا’’سويرجانتو تجاهجونو’’، وجاء صباح اليوم الأحد 10 يناير 2021، بيان رسمي منه لتحديد موقَعي الصندوقيْن الأسوديْن لطائرة شركة الخطوط الجوية الإندونيسية “سريويجايا إير” المنكوبة.

تعازي محمد بن زايد حول طائرة اندونيسيا

جاءت التعزية من سمو الشيخ محمد بن زايد آل ناهيان، إلي كافة المتضررين في حادث سقوط طائرة في اندونيسيا بداية الأسبوع الثاني من يناير 2021، وتمنى من الله حفظ البلد الصديق ودعي له بالحفظ من كل مكروه، وذلك لأخوة البلدين في الإسلام، ووجود علاقات قوية في معظم المجالات علي كافة النواحي المختلفة.

قال قائد الجيش الإندونيسي، هادي تجاهجانتو، إن السلطات تأمل في انتشال الصندوقيْن قريباً، وأكد أنه تحطمت الطائرة الإندونيسية من طراز “بوينغ 737-500” التابعة لشركة “Sriwijaya Air”، أمس السبت، قرب جزيرة لاكي في بحر جاوة، بعد إقلاعها من مطار جاكرتا في رحلة إلى مدينة بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان بغرب البلاد.

تفاصيل سقوط الطائرة الاندونيسية

جاءت تفاصيل الركاب علي الطائرة الاندونيسية، أنها كانت تحمل 65 شخصاً، منقسمين إلي 53 راكب، وكان هناك طاقم يتكون من 12 فرداً لخدمة الطائرة، ويتم الآن محاولة إخراج كافة الضحايا والطائرة التي تحتوي علي أغراض هامة للغاية في عمق البحر.