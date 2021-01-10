حساب المواطن: إيداع مبالغ الدفعة ال38 من حساب المواطن في حسابات المستفيدين

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قام حساب المواطن بالإعلان أنه قد تم إيداع الدفعة 38 في حسابات المستفيدين من البرنامج وذلك لشهر يناير, وبمتابعة خطوات حساب المواطن فإنه قام الأسبوع الماضي بالإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة 38, حيث يعرف حساب المواطن في المملكة العربية السعودية أنه من البرامج التي تم إنشاؤها من قبل الحكومة السعودية لكي تقوم بتقديم مساعدات مالية للمواطنين داخل المملكة بهدف مساعدتهم في حياتهم, لذا إليكم تفاصيل الدفعة ال38 من حساب المواطن.إيداع الدفعة ال38 في حسابات المستفيدين من حساب المواطن
اعلن حساب المواطن عبر حسابه الرسمي علي تويتر أنه قد تم إيداع اليوم المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين, حيث جاءت تفاصيل الدفعة ال38 من حساب المواطن كالآتي:
- بلغ إجمالي المستفيدين والتابعين للدفعة 38 من حساب المواطن لشهر يناير 10.7 مليون شخص.
- كما بلغت إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات المستفيدين لشعر يناير لسنة 2021 هي 1.9 مليار ريال.
- كما أن نسبة الأشخاص المستفيدين من الدفعة الجديدة لشهر يناير بلغ 78%.
- وأوضح حساب المواطن أيضاً أن إجمالي المبالغ التي تم دفعها كتعويضات للدفعات السابقة بلغت 15 مليون ريال.
- وتابع حساب المواطن أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات المستفيدين من بداية إنشاء حساب المواطن حتي الدفعة ال38 لشهر يناير لسنة 2021 بلغ 88 مليار ريال سعودي.
- وأكمل حساب المواطن أن المبلغ التي تمت إيداعها بأثر رجعي في حسابات المستفيدين من بداية حساب المواطن حتي الآن بلغ 653 مليون ريال.
- يتم الدخول إلي الموقع الرسمي لحساب المواطن.
- يتم إنشاء حساب جديد علي الموقع.
- تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل كمستفيد جديد, وذلك من حيث الاسم والعنوان ورقم الجوال وهكذا بيانات.
- بعد إدخال البيانات المطلوبة والتأكيد منها قم بالضغط علي تسجيل, ثم تنتظر لتصلك رسالة علي جوالك بها كلمة المرور ورمز التأكيد.
- بعد تسجيل الدخول يتم الضغط علي كلمة طلب.
- يقوم المواطن بتسجيل البيانات الجديدة المطلوبة منه لاستكمال عملية التسجيل كمستفيد جديد من حساب المواطن.
- ومن ضمن البيانات المطلوبة التي يجب إدخالها بحرص, هي بيانات البنك الذي سوف تستقبل عليه مبالغ حساب المواطن في حالة الموافقة علي طلبك.
- يتم الضغط في النهاية على تسجيل.
الوسوم
قام حساب المواطن بالإعلان أنه قد تم إيداع الدفعة 38 في حسابات المستفيدين من البرنامج وذلك لشهر يناير, وبمتابعة خطوات حساب المواطن فإنه قام الأسبوع الماضي بالإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة 38, حيث يعرف حساب المواطن في المملكة العربية السعودية أنه من البرامج التي تم إنشاؤها من قبل الحكومة السعودية لكي تقوم بتقديم مساعدات مالية للمواطنين داخل المملكة بهدف مساعدتهم في حياتهم, لذا إليكم تفاصيل الدفعة ال38 من حساب المواطن.إيداع الدفعة ال38 في حسابات المستفيدين من حساب المواطن
اعلن حساب المواطن عبر حسابه الرسمي علي تويتر أنه قد تم إيداع اليوم المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين, حيث جاءت تفاصيل الدفعة ال38 من حساب المواطن كالآتي:
- بلغ إجمالي المستفيدين والتابعين للدفعة 38 من حساب المواطن لشهر يناير 10.7 مليون شخص.
- كما بلغت إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات المستفيدين لشعر يناير لسنة 2021 هي 1.9 مليار ريال.
- كما أن نسبة الأشخاص المستفيدين من الدفعة الجديدة لشهر يناير بلغ 78%.
- وأوضح حساب المواطن أيضاً أن إجمالي المبالغ التي تم دفعها كتعويضات للدفعات السابقة بلغت 15 مليون ريال.
- وتابع حساب المواطن أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات المستفيدين من بداية إنشاء حساب المواطن حتي الدفعة ال38 لشهر يناير لسنة 2021 بلغ 88 مليار ريال سعودي.
- وأكمل حساب المواطن أن المبلغ التي تمت إيداعها بأثر رجعي في حسابات المستفيدين من بداية حساب المواطن حتي الآن بلغ 653 مليون ريال.
- يتم الدخول إلي الموقع الرسمي لحساب المواطن.
- يتم إنشاء حساب جديد علي الموقع.
- تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل كمستفيد جديد, وذلك من حيث الاسم والعنوان ورقم الجوال وهكذا بيانات.
- بعد إدخال البيانات المطلوبة والتأكيد منها قم بالضغط علي تسجيل, ثم تنتظر لتصلك رسالة علي جوالك بها كلمة المرور ورمز التأكيد.
- بعد تسجيل الدخول يتم الضغط علي كلمة طلب.
- يقوم المواطن بتسجيل البيانات الجديدة المطلوبة منه لاستكمال عملية التسجيل كمستفيد جديد من حساب المواطن.
- ومن ضمن البيانات المطلوبة التي يجب إدخالها بحرص, هي بيانات البنك الذي سوف تستقبل عليه مبالغ حساب المواطن في حالة الموافقة علي طلبك.
- يتم الضغط في النهاية على تسجيل.
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