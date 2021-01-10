شركة أرامكو تُصدر أسعار البنزين شهر يناير 2021.. تغيرات جديدة على سعر البنزين

أعلنت شركة أرامكو عن أسعار مادة البنزين المخططة لشهر يناير الجاري 2021، وكما يحصل بشكل شهري تقوم أرامكو السعودية بالإعلان عن الأسعار الجديدة لمادة بنزين في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، على أن يتم توضيح جميع الأسعار في هذا التقرير، كما سيتم استعراض أسعار البنزين لشهر ديسمبر الماضي 2020 ، في حين سنقوم بذكر أسعار جميع مستخرجات البترول بما فبهم الغاز المسال ووقود الديزل وسعر الكيروسين أيضاً.

نبذة عن شركة أرامكو السعودية

تعد أرامكو أحد أهم الشركات النفطية على مستوى دول العالم لما تنتجه من منتجات نفطية بمختلف أنواعها، وتقوم بتصديره إلى العديد من دول العالم، كما تقوم بضخ المواد البترولية في السوق المحلية السعودية، ويتميز النفط المستخرج من خلالها بالجودة العالية وفي سنة 2019 قامت شركة أرامكو بتنمية قطاعات محطات الخدمات التي تفعلها إداريا، وقامت بتعزيز فرص الوصول إلى العملاء بطريقة البيع بالتجزئة في داخل أراضي المملكة، لك بفضل نجاحها في دخول مشروع مشترك مع الشركة المعروفة توتال وتقوم هذه الشراكة على أساس تشغيل محطات الخدمة في أراضي المملكة، وقد تم إبرام اتفاقية بين شركتين للحصول عليه 270 محطة خدمة الاستحواذ الأسطول صهاريج=== لنقل داخل المملكة حاملا العلامة التجارية، وتقوم أرامكو بتوفير المنتجات النفطية متضمنة البنزين والكيروسين غاز المسال، وفيما يلي سنكشف عن أسعار وقود يناير 2020=== في الفقرة القادم.

أسعار مادة البنزين شهر يناير 2021

هذا وتقوم الشركة السعودية النفطية أرامكو بالإعلان عن الأسعار الجديدة والمتجددة بشكل شهري، حيث تم تغيير التوقيت بعد أن كان كل ثلاث شهور، ويأتي ذلك في ظل التغيرات الجذرية في أسعار النفط ومنتجاته، والتي تضم الغاز والبنزين والديزل وغيرها، كما حددت أرامكو مواعيد طرح أسعار البنزين يوم الأحد الموافق في العاشر من شهر يناير 2020=== .

أرامكو تعلن أسعار البنزين اليوم

هذا وأعلنت أرامكو عن سعر لتر البنزين اليوم، ويمكن معرفة آخر الأسعار شهر كانون الثاني يناير 2020== من خلال موقع أرامكو الرسمي والذي يتم تحديثه باستمرار بخصوص جميع المواد البترولية، ومن جهة ثانية تقوم أرامكو بتوفير بيع الوقود بالتجزئة أفضل أنواعها من أجل تلبية احتياجات السوق اليومية، ويتوفر البنزين بنوعين الأول بنوع 91 والثاني بنوع 95 وذلك من أجل تشمل جميع أنواع السيارات في المملكة، كما يتم توفير أيضا الديزل بجودة عالية في المركبات والشاحنات المخصص لها، في حين يخضع الوقود المستخدم جج0 دائما إلى عدة اختبارات أصدر بشأن عدة شهادات لضمان جودته خلال فترة الإنتاج اليومية، الجدير بالذكر أنه يتم حقن الوقود بيده=== صبغات من أجل تسهيل التعرف عليه والتحكم في الجودة في أثناء الضغط وتميز هي بصريا.

هذا وكانت أسعار منتجات البترول في الشهر الثاني عشر من 2020 على النحو التالي:

سعر البنزين عيار 91: 1.42 ريال سعودي

سعر البنزين عيار 95: 1.55 ريال سعودي

سعر الديزل السعودية: 0.52

سعر الكيروسين في السعودية: 0.70

سعر غاز البترول المسال: 0.75.

سعر البنزين الجديد 91 و 95