البوابة الإلكترونية لحساب المواطن للاستعلام عن الأهلية وموعد نزول الدفعة 38

البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من المواقع المهمة للمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث أنها المسؤولة عن التسجيل في حساب المواطن أو أيضًا الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية الوطنية من أجل التعرف على أسماء المستفيدين في برنامج الدعم الأول في المملكة، والأكثر شهرةً، لكونه يتم صرفه شهريًا للمواطنين لهذا سنقدم لكم طريقة التسجيل في حساب المواطن وأيضًا طرق تقديم الاعتراض.

البوابة الإلكترونية لحساب المواطن

تُمثل البوابة الإلكترونية التي دشنها برنامج حساب المواطن أهمية كبيرة، لكونها المنصة الأساسية التي تتيح كافة الخدمات المتعلقة بالبرنامج، ومنها تحديث حساب المواطن برقم الهوية والذي دعا إليه البرنامج في الفترة الأخيرة، حتى يستطيع المواطنين الحصول على الدعم، وحتى يتم التأكد من أن الدعم الشهري يصل بقيمته الحقيقية إلى المستحقين في البرنامج.

شروط حساب المواطن

وحتى يتم الاستفادة من حساب المواطن لا بد أن تتوافر بك الشروط وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يُقيم المتقدم في المملكة دائمًا، وألا يكون قد سافر خلال العام الأخيرة للتقديم أكثر من 90 يوم.

أن يكون لديه بطاقة تنقل.

ألا يكون مستفيد من أي خدمة من الخدمات التي تقدمها دور الإيواء في المملكة، وألا يكون محكوم عليه في أي قضية من قضايا الشرف والأمانة.

أن تكون كافة البيانات متفقة مع البيانات المسجلة لدى الجهات الحكومية في المملكة.

ويمكن الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية لتحديث البيانات.

فبعد الدخول يمكن إدخال بيانات التسجيل مثل رقم الهوية والرقم السري.

والدخول بعدها إلى الملف الشخصي، وتحديث البيانات، مثل الوظيفة أو الراتب الذي يحصل عليه المواطن.

تحديث بيانات حساب المواطن برقم الهويةطريقة تقديم الاعتراض على حساب المواطن

ويمكن الاعتراض على استحقاق دعم حساب المواطن من خلال البوابة، وذلك من خلال خدمة الاعتراض، ويتم الرد عليك من خلال بيانات التواصل الموجودة في الملف الشخصي.

موعد نزول الدفعة 38 من حساب المواطن

وكما هو معهود وكما قدمت البوابة الإلكترونية لحساب المواطن أن الدفعة الجديدة من حساب المواطن يتم نزولها في 10 من الشهر الميلادي، إلا في حال كان يوم الصرف يوم جمعة أو السبت، فإنه يتم الصرف إما يوم الخميس، أو يوم الأحد، علمًا بأن نزول الدفعة 38 سيكون 10 من شهر يناير.