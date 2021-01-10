أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يصدر قرارا تنظيميا جديدا (نص القرار)

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رئيس المؤتمر يصدر قرارا تنظيميا جديدا (نص القرار)

أصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس قرارا تنظيميا قضى بتعيين مستشارين لرئيس المؤتمر فيما ينشر دوت الخليج نصه : رئيس المؤتمر يصدر قرارا تنظيميا جديدا (نص القرار)أصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس قرارا تنظيميا قضى بتعيين مستشارين لرئيس المؤتمر فيما ينشر دوت الخليج نصه : قــــرار رئيـس المــؤتمــر الشعبي العام رقـــم ( 3 ) لسنة 2021م رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام :

- بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه .

- ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي .

(قــــــــــــــــــرر)

ماده (1): يُعيــن الأخــوين التالية اسمائهـم مستشارين لـرئيس المؤتمرالشعبي العام وبـدرجة رئيــس دائـره وهما :

1- احمد محمد الخاوي

2- حاشد احمد ابوشوارب

ماده (2) : يــعمل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه. صـــدر بمقر الأمانة العامة

بتاريخ 26 / جمادي اول / 1442هـ

الموافق 10 / يناير / 2021م صــادق بـن أميـن ابـوراس

رئـيـس المـؤتــمـر الشعبي العام

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