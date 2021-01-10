إيران : رصد 4 حالات لمصابين بالسلالة الجديدة من كورونا

جدة - نرمين السيد - فيما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 5.968 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 71 حالة وفاة جراء الإصابة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتشير وكالة "بلومبرج" الإخبارية إلى أن حصيلة الوفيات الجديدة هى الأدنى فى إيران منذ 13 يونيو، مضيفة أن حصيلة إصابات كورونا ارتفعت فى البلاد إلى نحو مليون و286 ألف حالة.
ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبى الإيرانية، سيما سادات لارى، إن إجمالى الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد ارتفع إلى 56 ألفا و171 حالة، لافتة إلى ارتفاع أعداد المتعافين من الوباء إلى المليون و74 ألف حالة.
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