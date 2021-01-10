النواب الليبى: الحوارات برعاية الأمم المتحدة تهدف للتوفيق بين جميع الأطراف

جدة - نرمين السيد - أكد مجلس النواب الليبى، أن الحوارات السياسية التى ترعاها بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا، هى توفيق وتسوية بين الأطراف الليبية الموجودة فى المشهد السياسى وليس دعوة للترشح والانتخاب.





وقال المستشار الإعلامى للمجلس فتحى المريمى، فى تصريح أوردته بوابة الوسط الليبية، اليوم الأحد، "إن الترشح والانتخابات من خلال هذه الحوارات تم الاتفاق عليها فى 24 ديسمبر المقبل، وذلك بعد توحيد السلطة فى ليبيا باختيار مجلس رئاسى جديد من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية".

وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز، الأحد الماضى، تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسى، معربة عن امتنانها لأعضاء الملتقى لمشاركتهم الفعالة والبناءة.

وذكرت البعثة، فى بيان، أنها تلقت ما مجموعه 28 ترشيحا وتزكية من الملتقى، مشيدة بـ"الحماس" الذى أبداه أعضاء الملتقى فى عملية الترشيح والتزكية.