الرئيس الجزائرى تبون يتوجه إلى ألمانيا لاستكمال رحلته العلاجية

جدة - نرمين السيد - وقال تبون، فى كلمة له بمطار (بوفاريك) العسكرى قبيل مغادرته الجزائر، نقلها التلفزيون الجزائرى: "كان مقررا أن أعود إلى ألمانيا لاستكمال البروتوكول العلاجى الذى وضعه الأطباء، وهو يتبقى فيه شيء قصير جدا حتى ينتهى، ومن الممكن أن يكون هناك عملية جراحية بالقدم".

وأشار تبون، إلى أن مدة غيابه للعلاج بألمانيا ستكون قصيرة، متابعًا : "حتى وإن غبت عن البلاد فأنا على متابعة يومية مع كل المسؤولين".

وكان تبون قد عاد إلى الجزائر يوم 30 ديسمبر الماضى بعد رحلة علاجية من فيروس كورونا بألمانيا بدأها فى 28 أكتوبر الماضى.