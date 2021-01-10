الأردن يسجل 1250 إصابة جديدة بكورونا

سجل الأردن، اليوم الأحد، 15 وفاة حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 1250 إصابة في البلاد، كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه فيها أمس 93 بنسبة إشغال (10%).

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية وفقا لما نشرته صحيفة الرأي، بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 1802 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 288,785 حالة، فيما ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 307,209 حالات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا 14,400 حالة.

كما أوضحت الوزارة أن إجمالى حالات الوفيات بلغت 4024 حالة، كما تم إجراء 24,560 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 3,411,667 فحصًا، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة 5.09%.

وسجلت العاصمة عدن "593" حالة فيما بلغت الإصابات 187 حالة في محافظة إربد، منها 26 في الرمثا، و144 في محافظة البلقاء، و66 في محافظة عجلون، و65 في محافظة المفرق، و51 في محافظة الزرقاء، و47 في محافظة جرش، و45 في محافظة مأدبا، و39 في محافظة الكرك، و21 حالة في محافظة الطفيلة، و 12 في محافظة العقبة، و10 في محافظة معان، منها 4 في البترا.