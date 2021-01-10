98 % تراجعا في إصابات كورونا بالسعودية بعد تلقي اللقاح

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد عبد العالي، إن المؤشرات تعكس مدى التحكم في فيروس كورونا المستجد على مستوى المملكة، لافتا إلى أن الحالات المؤكدة تواصل الانخفاض بنسبة 98% من أعلى مستوياتها وكذلك الحالات الحرجة تنخفض بنسبة 87% من أعلى أعداد سُجلت، كما تراجعت الوفيات بنسبة 91%.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية وفقا لصحيفة عاجل، أن حالات التعافي تقترب من 98% من إجمالي الإصابات بالفيروس.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الموقف بالنسبة لاكتساب عدوى فيروس «كورونا المستجد» بعد تلقي اللقاح، قائلا إن:" اكتساب عدوى كورونا بعد يوم أو يومين من التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح أمر وارد، مؤكدًا أهمية الالتزام بالبروتوكولات الصحية قبل وبين وبعد الجرعتين".

وأشار إلى، أن معظم التحورات في الفيروسات تؤدي إلى ضعفها، مؤكدة أن تحورات كورونا لا تؤثر في فعالية اللقاحات.

ونصح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الراغبين بالسفر التقيد بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح المضاد لكورونا، مؤكدًا أن المناعة المجتمعية تتطلب تطعيم الجميع ضد فيروس كورونا.

وتابع متحدث الصحة: نحن أمام مراحل مهمة حققنا فيها نجاحات سابقة ونجاحات حالية ونجاحات مقبلة بإذن الله باللقاحات، مشيرًا إلى أن مراكز تقديم اللقاحات تقوم بواجباتها حاليًّا.

وأكد متحدث الصحة، أن تلقي اللقاحات مستمر في وقت لم ترصد فيه أي أعراض غير متوقعة.

وأشار إلى أنه بعد الجرعة الأولى يحتاج الشخص إلى 10 أيام أو أسبوعين ليصل إلى مناعة في حدود الـ50%، تقل عنها أو تزيد، وليست المناعة العالية لذلك تؤخذ الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع، وبعدها بأسبوعين تصل إلى المناعة المنشودة. ننصح الراغبين بالسفر التقيد بالاحترازات والحصول على اللقاح المضاد لكورونا.