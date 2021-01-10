الديمقراطيون بالنواب الأمريكي: أعددنا مسودة لائحة الاتهام بحق ترامب

قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الأحد، إن المعسكر الديمقراطي أعد مسودة لائحة اتهام بحق الرئيس دونالد ترامب، على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس يوم الأربعاء الماضي.
وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "سيتم محاكمة ترامب على الأفعال التي قام بها الأربعاء الماضي وقبل انتخابات جورجيا".
وكانت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية نقلت عن مصادر مقربة من ترامب قولها إن مايك بنس، نائب الرئيس لا يستبعد تطبيق التعديل 25 في الدستور الأمريكي وعزل دونالد ترامب، ويفضل الاحتفاظ بهذا الخيار في حال أصبح الأخير أقل توازنا عقليا.
وذكر المصدر أن هناك مخاوف في فريق بنس من تطبيق التعديل وعزل ترامب، وذلك بسبب احتمال خروج الأخير واتخاذ خطوات طائشة من شأنها وضع البلاد كلها في خطر.
ويحذر حلفاء ترامب من المضي قدما بعملية عزل الرئيس الأمريكي، إذ كان قد قال حليفه السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، عبر صفحته الرسمي على تويتر، إن مضي رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بعملية عزل ترامب ستتسبب بأضرار جسيمة، مطالبا الرئيس المنتخب، جو بايدن، بحماية البلاد من عواقب هذه الخطوة.
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