إسرائيل تنشر بطاريات دفاع صاروخي حول مدينة إيلات الجنوبية

نشر الجيش الإسرائيلي بطاريات القبة الحديدية والدفاع الصاروخي باتريوت حول مدينة إيلات الجنوبية وسط مخاوف من هجوم من جانب إيران أو القوات التي تعمل بالوكالة لها بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل الجنرال الإيراني القوي قاسم سليماني.
وأفادت مصادر إخبارية متعددة أن بطاريات نظام صواريخ باتريوت أرض - جو ونظام الدفاع الجوي القبة الحديدية لجميع الأحوال الجوية المصممة لاعتراض وتدمير الصواريخ الإقليمية قصيرة المدى الموجهة إلى مناطق مأهولة شوهدت يوم السبت على الطريق المؤدي إلى البحر الأحمر الإسرائيلي، منتجع إيلات.
وأعاد الجيش الإسرائيلي نشر قدرات الدفاع الصاروخي الجوي للمكون الأرضي والأفراد لإنشاء دفاع جوي أرضي مشترك لردع التهديدات من الأعداء الأجانب ، بما في ذلك إيران والقوات الوكيلة لها في العراق وسوريا.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية ، فإن الدفاعات أقيمت في الفترة التي تسبق الذكرى السنوية الأولى لمقتل الجنرال الايراني.
ويأتي ذلك وسط مخاوف من أن إيران ربما لا تزال تسعى للرد على اغتيال القائد العسكري الإيراني الأعلى في غارة أمريكية بطائرة مسيرة. منذ أكثر من عام.
كما وسعت الولايات المتحدة وجودها في المنطقة.
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