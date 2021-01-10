أعلى حصيلة من 7 أشهر.. بريطانيا تسجل رقما قياسيا في وفيات كورونا اليومية

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأحد، تسجيل 573 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في المستشفيات، وذلك في أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ 7 أشهر.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذه الحصيلة أقل من حصيلة وفيات أمس، والتي بلغت 1035 حالة، لكنها أعلى من حصيلة الأسبوع الماضي، والتي بلغت 454 حالة.

وقد سجلت بريطانيا يوم أمس، 62322 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة يومية منذ اندلاع الجائحة.

وصباح اليوم، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك: "نتحضر في حال خرجت إصابات كورونا عن السيطرة في لندن" ، مشيرا إلى أن مستشفى "نايتنجيل" الميداني سيكون جاهزا لتخفيف الضغط عن الخدمات الصحية.

وردا على سؤال حول تقرير يفيد بأن مستشفيات الخدمة الصحية الوطنية في لندن يمكن أن تغرق بالمصابين في غضون أسبوعين، قال هانكوك: "بالطبع أنا قلق بشأن الضغوط التي تتعرض لها هيئة الخدمات الصحية الوطنية".