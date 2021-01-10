سناتور جمهوري يطالب ترامب بـ الاستقالة

أكد السناتور الأمريكي بات تومي اليوم الأحد، إن على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، زميله الجمهوري، الاستقالة بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي في هياج مميت في 6 يناير.

وقال في مقابلة مع برنامج Meet the Press على قناة NBC "أعتقد أن أفضل طريقة لبلدنا هي أن يستقيل الرئيس ويغادر في أقرب وقت ممكن" ، معترفًا بأن ذلك "قد لا يكون مرجحًا". وتابع تومي: "لكنني أعتقد أن ذلك سيكون أفضل".

وأضاف تومي من ولاية بنسلفانيا يوم السبت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إنه يعتقد أن الرئيس دونالد ترامب `` ارتكب جرائم تستوجب عزله '' ، مضيفًا أنه ليس متأكدًا مما إذا كانت محاولة عزل الرئيس من منصبه قبل أيام قليلة فقط من ولايته هي محاولة اليمين. شيء نفعله.

واستطرد تومي إنه يعتقد أن سلوك ترامب هذا الأسبوع يحرمه من الخدمة. لكن لدينا 10 أيام متبقية ، 11 يومًا باقياً.

وواصل "لا أعرف ما إذا كان ذلك ممكنًا حقًا أم عمليًا من الناحية اللوجستية ولست متأكدًا من أنه من المرغوب فيه محاولة إجباره على الخروج ، في أي يوم أو يومين أو ثلاثة قبل اليوم الذي سينتهي فيه على أي حال".

وتابع تومي إنه لم يحدد ما إذا كان سيصوت شخصيًا لعزل ترامب في حالة إجراء محاكمة في مجلس الشيوخ.