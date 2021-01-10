سعر البنزين في السعودية اليوم بعد مراجعة ارامكو الدورية الاحد 10 يناير 2021

سعر البنزين في السعودية اليوم، خلال ساعات بسيطة يتم الإعلان عن الأسعار الجديد للبنزين من قبل شركة أرامكو، حيث تم اليوم الأحد الموافق العاشر من يناير إعتماد الأسعار الجديد علي إن يتم تطبيقها والعمل بها صباح الغد الإثنين الموافق الحادي عشر من يناير ،حيث إن شركة أرامكو السعودية أصبحت تعتمد سعر البنزين الجديد شهريا بعد إن كأن ربع سنويا، وذلك لمواكبة التغييرات المستمرة في أسعار البيع والشراء في الأسواق العالمية،وشركة أرامكو من الشركات الرائدة في مجال البنزين ومشتقاتة حيث تعمل علي توفيرة باعلي جودة وكفاءة.

سعر البنزين في السعوديه اليوم

سعر البنزين في السعودية، يتعرض سعر البنزين للتغير بشكل مستمر وعدم ثبات سعره لفترات طويلة وذلك التغيير أما أن يكون زيادة وأحيانا انخفاض في الأسعار، وتعتبر شركة أرامكو السعودية المسئولة عن تحديد وإعلان أسعار البنزين واحدة من الشركات الأكثر نجاحا في هذا المجال حيث توفر إحتياجات المواطن والمؤسسات بجودة عالية جيث تعتبر من بين أفضل الشركات في أنتاج وجودة البنزين ومشتقاتة،وتوفر الشركة بنزين 91 و 95 والجاز والكيروسين والديزل والبترول وغيرها الكثير من هذه المشتقات .

سعر البنزين في محطات الوقود اليوم

تتزايد عمليات البحث عن أسعار البنزين الجديدة، وتم بالفعل إعتماد الأسعار الجديد اليوم علي إن يتم غدا الإثنين الإعلان عنها وتطبيقها بالفعل في كافة محطات الوقود ،ولا يزال العمل قائم بالأسعار المعلنة في ديسمبر 2020 ونعرضها بالتفاصيل.

بنزين91 (1.44).

بنزين95 (1.58).

ديزل 0.52.

بترول 0.75.

كيروسين0.70.

ونترقب مع حضراتكم الإعلان عن الأسعار الجديد خلال الساعات القادمة وسوف يتم تقديمها لحضراتكم بالتفاصيل فور الاعلان عنها.