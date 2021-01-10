أخبار اليمن : خروقات قوى العدوان بلغت 204 خلال 24 ساعة

دوت الخليج -

خروقات قوى العدوان بلغت 204 خلال 24 ساعة

أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 204 خروقات لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، بينها استحداث تحصينات قتالية في الجاح والجبلية. خروقات قوى العدوان بلغت 204 خلال 24 ساعةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 204 خروقات لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، بينها استحداث تحصينات قتالية في الجاح والجبلية. وأوضح المصدر أن الخروقات تضمنت 4 غارات لطيران تجسسي في الفازة والتحيتا، وتحليق 3 طائرات حربية في أجواء الجبلية والفازة وحيس و10 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية والفازة والتحيتا. وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً 24 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 192 قذيفة و161 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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