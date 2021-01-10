الصحة الأردنية: 1.250 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 4.024 حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ 1.802 حالة، ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 288 ألفا و785 حالة.