الهلال الأحمر الكويتى يتبرع بسيارتى إسعاف لنظيره الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير، فى تصريح صحفى، "إن هذا التبرع يأتى فى إطار روح التعاون المستمر والوثيق بين الجهتين فى شتى المجالات الإنسانية، وامتدادا للإسهامات الإنسانية التى تحرص الجمعية على تقديمها، لاسيما فى الظروف الراهنة التى يمر بها الشعب الفلسطينى، والتى تتطلب عمليات إسعاف وإنقاذ".
وأضاف أن هذا التبرع سيسهم فى إنقاذ كثير من الأرواح، وتغطية جزء من حاجة المستشفيات لسيارات الإسعاف لنقل المرضى من خلال الهلال الأحمر الفلسطينى، مؤكدا الاستمرار فى دعم المشروعات الإنسانية والصحية والتعليمية، والتى لها أثر إيجابى على الأسر المحتاجة والمرضى من الشعب الفلسطينى.
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