اشتباكات فى شمال السودان بعد مقتل مواطن برصاص الشرطة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قال شهود عيان إن الشرطى أوقف أحد المواطنين فى منطقة تقع شرق عطبرة، ورفض المواطن الانصياع له واستل سكينا وأشهرها فى وجه الشرطى، ما دفع الأخير لإطلاق الرصاص عليه.

وانتقلت الاشتباكات بين الشرطى والقتيل إلى مواجهات مع المواطنين اعتراضا على مقتل المواطن، حيث وصلوا السوق الكبير ما أدى لاغلاق المحال التجارية بالسوق أمام حركة البيع تماما، وأدت الاحتجاجات الى توقف حركة المواصلات وسط المدينة السودانية.

وبحسب شهود العيان اعترض المواطنون على قتل الشرطى للمواطن وأحرقوا سوق الحصايا، ومن ثم امتدت رقعة الاحتجاجات إلى أن وصلت السوق الكبير، وحطم بعض المحتجين المحال التجارية والسيارات.