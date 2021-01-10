إصابة 5 أشخاص إثر انفجار بصالة عرض أفلام جنوب باكستان

جدة - نرمين السيد - وصرح مسئولو الشرطة، حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الأحد، بأنه تم نقل المصابين لمستشفى بالمدينة لتقى العلاج اللازم، بينما طوق أفراد قوات الأمن المنطقة للتحقيق.
وأشار المسئولون إلى أنه لم يتم التأكد من طبيعة الحادث بعد.
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