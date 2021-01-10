تراجع طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية بإيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 18627 إصابة و361 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل تراجعا لكلا المؤشرين.
وقالت الوزارة إن إيطاليا تشهد تراجعا لمؤشر الإصابات اليومية الذي بلغ يوم 6 يناير 20331 حالة، وفي 7 يناير 18020، وفي 8 يناير 17533، وفي 9 يناير 19978.
كما أضافت الوزارة أنها رصدت 361 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 78755 متوفيا.
وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات جراء الفيروس في بيانات 6 يناير 548 حالة، وفي 7 يناير 414، وفي 8 يناير 620، وفي 9 يناير 493.
وأوضحت أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليا 1617804 أشخاص بعد رصد 11174 حالة شفاء، بينما لا تزال حالة 579932 شخصا نشطة.
وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، بينما رصدت البلاد سادس أعلى عدد للوفيات جراء المرض.
وأطلقت إيطاليا إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر 2020، حملة تلقيح جماعي ضد فيروس كورونا المستجد.
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