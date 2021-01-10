أفادت وسائل إعلام روسية ومصدر سوري، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الروسية نفذت غارة ودمرت قافلة من شاحنات نفط متجهة من شمال سوريا إلى تركيا.
ووفقا لسكاي نيوز تضاربت الأنباء بشأن تنفيذ الضربة، فبينما ذكرت مصادر أن الغارة نفذتها طائرة مسيرة، قالت مصادر أخرى إنها من تنفيذ مقاتلة.
واستهدفت الغارة شاحنات نفط متجهة من سوريا إلى تركيا، بعد أن تلقت المخابرات الروسية معلومات حول عملية النقل المخططة.
وتم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعد دقائق من الهجوم، يظهر الحرائق الشديدة التي اجتاحت القافلة بعد الهجوم الروسي.
وقالت الوكالة الروسية إن الهجوم وقع قبل وقت قصير من مغادرة القافلة سوريا ودخولها للأراضي التركية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غارة "روسية" تضرب قافلة نفط تركية.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.