غارة "روسية" تضرب قافلة نفط تركية.. فيديو

أفادت وسائل إعلام روسية ومصدر سوري، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الروسية نفذت غارة ودمرت قافلة من شاحنات نفط متجهة من شمال سوريا إلى تركيا.

ووفقا لسكاي نيوز تضاربت الأنباء بشأن تنفيذ الضربة، فبينما ذكرت مصادر أن الغارة نفذتها طائرة مسيرة، قالت مصادر أخرى إنها من تنفيذ مقاتلة.

واستهدفت الغارة شاحنات نفط متجهة من سوريا إلى تركيا، بعد أن تلقت المخابرات الروسية معلومات حول عملية النقل المخططة.

وتم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعد دقائق من الهجوم، يظهر الحرائق الشديدة التي اجتاحت القافلة بعد الهجوم الروسي.

وقالت الوكالة الروسية إن الهجوم وقع قبل وقت قصير من مغادرة القافلة سوريا ودخولها للأراضي التركية.