الأمن يداهم سوق صبرا فى لبنان.. تعرف على السبب.. صور

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فى لبنان انتشار عناصرها في سوق صبرا، حيث قامت بتسطير محاضر ضبط بحق مخالفي قرار الإقفال العام.

وكانت السلطات اللبنانية قررت العودة إلى الإغلاق العام مجددا، ابتداء من الخميس الماضي، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن اللجنة الوزارة المعنية بملف كورونا، أعلنت الإغلاق التام ابتداء من الخميس، على أن يكون حظر التجول من الساعة 6 مساءً وحتى الـ5 صباحًا.

فيما قالت "ام تي في" أن الإقفال سيكون دفعة واحدة وليس تدريجيا، موضحة أن المطاعم ستغلق أبوابها بدءًا من الخميس مع الإبقاء على خدمة الديليفري، بحسب القرار.

وأضافت القناة أنه سيتم استثناء الأطباء والعسكريين والصحافيين من القرار.