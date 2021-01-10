الجيش الإسرائيلي يسقط منشورات تحذير لقائد اللواء 112 في الجيش السوري

بعد يوم واحد من إعلان وسائل الإعلام الرسمية السورية عن غارات جوية إسرائيلية في جنوب البلاد، نشر موقع على شبكة الإنترنت مرتبط بقوات المعارضة السورية صورة لمنشور تحذيري أسقطه جيش الاحتلال الإسرائيلي يحوي رسالة تحذير إلى قائد اللواء 112 في الجيش السوري، باسل أبو عيد.

ووفقا للموقع السوري، فّإن رسالة التحذير موجهة بلهجة عنيفة إلى قائد اللواء 112 في الجيش السوري، وفقا للمنشور، على الرغم من التحذيرات السابقة وذكر فيه "لا يزال يسمح لقوات حزب الله بالعمل في المنطقة الواقعة تحت قيادته".

وورد في المنشور خطاب فحواه "إنك تعرض حياتك وحياة رجالك للخطر لخدمة مصالح حزب الله في جنوب سوريا. ما هو دور حزب الله في جنوب سوريا؟ وما هي انجازاته في تدريب المنطقة والعسكريين؟ هل الاستفادة من صعوبة أوضاع السكان لتجنيدهم للقيام بأعمال إرهابية يخدم المصالح السورية؟ هل استخدام الهياكل السرية والمواقع العسكرية لتنفيذ أعمال إرهابية يخدم المصالح السورية؟".

وأضاف المنشور "لقد جلب حزب الله الدمار وعدم الاستقرار في المنطقة، أنت شخصيا والجيش بشكل عام سوف تدفع الثمن. حان الوقت الآن لمغادرة حزب الله سوريا، حان الوقت الآن لكي يغادر حزب الله اللواء 112".