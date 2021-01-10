بومبيو يهاجم إيران لابتزازها المجتمع الدولي بعد التهديد بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى التنديد على المستوى العالمي بتعهد إيران الأخير بطرد المفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار إلى دعم واشنطن "الكامل" للوكالة الدولية للطاقة الذرية "للتحقق والمراقبة المهنية والمستقلة المستمرة لبرنامج إيران النووي"، وأصر على أن طرد طهران المحتمل "للمفتشين الدوليين يجب أن يقابل بإدانة عالمية".
وجادل وزير الخارجية الأمريكي قائلًا "مرة أخرى، يستخدم النظام الإيراني برنامجه النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي" ، ووبخ الجمهورية الايرانية لاتباعها سياسة ما وصفها بـ "سياسة حافة الهاوية النووية".
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تصريح النائب الإيراني أحمد أمير آبادي يوم السبت بأنه "إذا لم يرفع الأمريكيون العقوبات المالية والمصرفية والنفطية المفروضة على طهران بحلول 21 فبراير"، فإنهم "سيطردون بالتأكيد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد، وينهيهم بالتأكيد" التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.
وجاء البيان بعد أن عززت طهران برنامجها النووي ، حيث أنتجت 20 في المائة من اليورانيوم المخصب في منشأة فوردو ، متجاوزة الحد الأقصى البالغ 3.67 في المائة الذي فرضه الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ، والمعروف أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).
وتم إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) قبل ست سنوات بين الجمهورية الإسلامية والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وألزم الاتفاق إيران بتقليص برنامجها النووي وخفض احتياطياتها من اليورانيوم بشدة مقابل تخفيف العقوبات ، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من اعتماد الاتفاق.
في مايو 2018 ، أعلن الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة ، كما أعاد فرض العقوبات الاقتصادية المشددة على طهران ، وهو الأمر الذي دفع إيران إلى البدء في تقليص التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة بعد عام بالضبط.
في نوفمبر 2020 ، أصدرت الجمهورية الإسلامية قانونًا لزيادة تخصيب اليورانيوم ووقف عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة لمواقعها النووية ردًا على مقتل الفيزيائي النووي الإيراني محسن فخري زاده في وقت سابق من ذلك الشهر.
في الوقت نفسه ، أكدت إيران أنها ستمتثل للاتفاق النووي لعام 2015 إذا تم رفع العقوبات الأمريكية.
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