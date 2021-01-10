آخرها اليابان.. سلالات كورونا المتحورة تغزو دول العالم

بعد أقل من شهر على إعلان بريطانيا رصد سلالة متحورة من فيروس كورونا المستجد، أعلنت دول عدة اكتشاف سلالات جديدة لفيروس كورونا، أسرع انتشارا.

وتعد اليابان آخر دولة تعلن عن اكتشاف سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا، لدى أربعة مسافرين قادمين من البرازيل.

وقال رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية، تاكاجي واكيتا، إن "السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا".

وتقوم السلطات الصحية في اليابان بإجراء بحث مفصل حول سلالة كورونا الجديدة، وما إذا كانت تسبب أعراضا شديدة ومدى فعالية اللقاحات أمامها.

جاء ذلك بعد اكتشاف بريطانيا وجنوب أفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية سلالتين جديدتين من فيروس كورونا، أسرع انتشارا، ما أدى إلى طفرة في أعداد الإصابات بالفيروس.

- سلالة جنوب إفريقيا

عرفت السلالة الجديدة لفيروس كورونا في جنوب إفريقيا بـ"501.في 2"، وتحمل طفرة تسمى "E484" ويعتبرها الباحثون الأسرع انتشارا أكثر من غيرها.

ورجح باحثون أن السلالة الجديدة للفيروس المكتشفة في جنوب إفريقيا تتميز بعوارض مختلفة ومتفاوتة الشدة بين المرضى.

ولاحظ بعض الخبراء أن تلك السلالة المتحورة قد تكون مقاومة للقاحات "كوفيد-19"، نظرا لأن طفرة E484 تشير إلى أن قدرة الأجسام المضادة على منع الفيروس من دخول الخلايا قد تراجعت أكثر من 10 أضعاف.

- سلالة بريطانيا

أعلنت بريطانيا في 14 ديسمبر الماضي، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، أكثر انتشارا، ما تسبب في إغلاق إنجلترا بشكل كامل.

وألغى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطط احتفالات عيد الميلاد لملايين البريطانيين بسبب الانتشار السريع للسلالة الجديدة.

وتشير الدراسات إلى أن السلالة البريطانية أكثر قابلية للانتقال بنسبة تتراوح بين 40 إلى 70%

فيما يدرس العلماء مدى تأثير اللقاحات على السلالة الجديدة من الفيروس، خوفا من أن تكون لديها مقاومة أكبر للقاحات المضادة لكورونا التي يتم توزيعها في عدد من الدول.

وفي الولايات المتحدة، أعلن فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا التابع للبيت الأبيض احتمالية وجود سلالة متحورة من فيروس كورونا، مختلفة عن تلك السلالة الموجودة في بريطانيا.

وذكرت تقارير أمريكية أن السلالة الجديدة تطورت في الولايات المتحدة وتؤدي إلى سرعة انتشار العدوى بنسبة تصل إلى 50%.

فيما تقول منظمة الصحة العالمية إنه تم رصد إصابات بسلالة فيروس كورونا المكتشفة مؤخرا في بريطانيا في 22 دولة أوروبية، بينها فرنسا وألمانيا.