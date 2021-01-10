مسئول أمريكي كبير: خطة بايدن لهدم جدار ترامب ستكلف دافعي الضرائب مليارات الدولارات

حذر مارك مورجان، رئيس الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة الأمريكية، من أن نية الرئيس المنتخب جو بايدن في التخلي عن خطط سابقه دونالد ترامب لبناء جدار حدودي على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة قد تكلف دافعي الضرائب في البلاد "مليارات الدولارات".

وأوضح مورجان أن ما يزيد قليلًا على نصف الـ 800 ميل (1287 كيلومترًا) المخطط لها من الجدار قد تم بناؤها بالفعل وأن عقود بناء الـ 350 ميلًا المتبقية (563 كيلومترًا) قد تم توقيعها بالفعل.

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وأشار إلى أن الحكومة لن تضطر فقط إلى دفع رسوم التسوية للمقاولين بموجب أحكام العقود ، ولكن سيتعين عليها أيضًا إنفاق المزيد من الأموال لوقف بناء الأقسام التي سيتم البدء فيها بالفعل بحلول 20 يناير.

وحذر مورجان قائلا "سنبتعد عن مناطق الجدار التي تم تشييدها بالفعل. ستكون هناك بعض المناطق حيث، دعنا نقول أننا بدأنا بالفعل حفر خندق ووضع بعض حديد التسليح هناك، نحن في الواقع سيتعين عليهم التوقف ودفع المزيد لإخراجهم حديد التسليح وملء الخندق".

كما قال رئيس مكتب الجمارك وحماية الحدود أنه تم بالفعل طلب 270 ألف طن من الأعمدة الفولاذية للأجزاء المتبقية من الجدار وإن التخلص من عقود الاستحواذ عليها سيجعل البيت الأبيض يدفع مقابل استخدام أو تخزين الأعمدة غير المستخدمة.

وتتعارض تصريحات مورجان مع تقييم فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي بأن مدفوعات التسوية قد تصل إلى 700 مليون دولار ، في حين أن الأموال غير المستخدمة المخصصة لبناء الجدار قد تكون أكثر من 3 مليارات دولار بحلول وقت تنصيب جو بايدن.

وأشار إلى أنه كان هناك "دوران" أدى إلى زيادة تقييم التكاليف المحتملة لإنهاء مشروع الجدار قبل الأوان.

وأثار رئيس الجمارك الامريكية حجة أخرى ضد وقف بناء الجدار في عهد بايدن. وشدد مورجان على أن عدم وجود حاجز مادي من شأنه أن يعيق جهود مكتب الجمارك وحماية الحدود في منع الهجرة غير الشرعية ووقف عمليات تهريب المخدرات.

وفي ضوء ذلك، أعرب المسؤول الأمريكي عن أمله في ألا تقتل إدارة بايدن المشروع بأكمله، وأن ترفض ببساطة بناء الجدار المادي نفسه - مشروع الحيوانات الأليفة الأيقوني للرئيس دونالد ترامب.

ويترافق بناء الجدار مع بناء بنية تحتية مساعدة - طرق لقيادة دائرة الحدود لإيقاف التوغلات والأضواء وأنظمة المراقبة عالية التقنية التي تساعد أيضًا مكتب الجمارك وحماية الحدود على أداء وظيفته.

ويأمل مارك مورجان أن يسمح الديمقراطي لهذا الجزء من مشروع الجدار بالاستمرار بعد توليه منصبه.