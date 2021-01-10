فشل الاجتماع السداسي.. السودان يعلن تعثر مفاوضات سد النهضة

أعلن السودان فشل جولة مفاوضات سد النهضة في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول السد.

وأكدت وزارة الري السودانية فشل الاجتماع السداسي في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي، وفقا لقناة "الشرق" السعودية.

وقالت الوزارة إنها تقدمت باحتجاج لإثيوبيا والاتحاد الإفريقي على اعتزام أديس أبابا الاستمرار في ملء سد النهضة.

ونقلت وسائل إعلامية عن وزير الري السوداني ياسر عباس قوله "لا يمكننا الاستمرار في دورة مفرغة من مباحثات سد النهضة إلى ما لا نهاية".

فيما قال وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين بعد خروجه من اجتماع سد النهضة إن المفاوضات التي جرت اليوم بين مصر والسودان وإثيوبيا لم تحرز أي تقدم، وفقا لقناة "العربية".

واستأنفت، اليوم الأحد، المفاوضات بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، لبحث النقاط الخلافية العالقة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.