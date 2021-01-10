قبل يوم من تنصيب بايدن.. اليونان توجه صفعة قوية لـ تركيا

قالت مجلة "أحوال" التركية، اليوم الأحد، أن الحكومة اليونانية تستعد لشراء 18 طائرة من طراز رافال الفرنسي، وتعزيز وجودها في البحر المتوسط قبل حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير المقبل.

وأضافت المجلة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، أن البرلمان اليوناني طرح مشروح قانون لتوسيع المنطقة الساحلية اليونانية من 6 إلى 12 ميل بداية من جزيرة كورفو حتى كيب تاينارو في بيلوبونيز، على أن يطرح المشروع للتصويت يوم 19 يناير المقبل.

وينص مشروع القانون على أن اليونان تحتفظ بحقها بموجب القانون الدولي، في توسيع منطقتها الساحلية إلى 12 ميل بحري.

كما سيتم تقديم مشروع قانون شراء الطائرات يوم الثلاثاء المقبل، فيما سيصوت عليه البرلمان يوم الخميس.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "زمان" التركية، أن المملكة العربية السعودية تعتزم إرسال طائرات من طراز إف16 إلى قاعدة "سودا" العسكرية في جزيرة كريت اليونانية.

وأشارت الصحيفة إلى هناك قلق تركي متزايد من التحركات اليونانية الأخيرة، على خلفية التوتر الحاصل في شرق البحر المتوسط والتحالفات التي أفرزها هذا الاحتقان خلال الأشهر الأخيرة.