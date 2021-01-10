الإنتربول الدولي يعلن استعداده لدعم السلطات الإندونيسية للتعرف على ضحايا طائرة سريويجايا آير المنكوبة

قال الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) يورجن ستوك، اليوم الأحد، إن الانتربول على استعداد لتقديم المساعدة للسلطات الاندونيسية فى التعرف على ضحايا تحطم طائرة الركاب "سريويجايا اير".

وتحطمت طائرة الركاب من طراز بوينج 737-500 التابعة لشركة طيران سريويجايا الإندونيسية في البحر بعد وقت قصير من إقلاعها من العاصمة جاكرتا يوم السبت.

وكانت الطائرة تقل 62 شخصا بينهم 56 راكبا و6 من أفراد الطاقم، وفقا لرئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل، سورجانتو تجيجونو، ولم يكن هناك أجانب على متن الطائرة المحطمة.