30 سنتيمترا من الثلوج.. شلل في إسبانيا بسبب أسوأ عاصفة منذ 50 عاما.. فيديو وصور

حث الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، اليوم الأحد، مواطنيه على توخي الحذر الشديد حيث تتعرض البلاد لأسوأ عاصفة ثلجية تشهدها منذ نصف قرن.

وفي رسالة على الحساب الرسمي للعائلة الملكية الإسبانية، أعرب كل من الملك فيليبي والملكة ليتزيا عن مشاركة حزنهما اللذين يشعران به مع ضحايا العاصفة الثلجية، وطالبا بالحذر الشديد ضد مخاطر تراكمات الثلوج والجليد.

كما أعربا عن اهتمامهما بمحنة "المتضررين" وقالا إنهما يشاركان السلطات الوطنية والإقليمية والمحلية مخاوفها العميقة.

وضربت العاصفة "فيلومينا" إسبانيا أمس، وسرعان ما غطى الجليد معظم الجزء الأوسط من البلاد.

وغمرت الثلوج بعض المناطق بارتفاع بلغ حوالي 8 بوصات في أقل من 24 ساعة. وتوقفت حركة المرور في العاصمة مدريد بينما كانت هناك حاجة في بعض المناطق للمساعدة العسكرية لتنظيف الطرق.

ولقي 4 أشخاص مصرعهم منذ أن تسببت العاصفة "فيلومينا" في سقوط أعداد هائلة من الناس في أجزاء كثيرة من البلاد خلال الأيام الماضية.

كما تضررت خدمات السكك الحديدية مع عدم وجود قطارات تعمل داخل العاصمة أو خارجها. كما تم تعليق الرحلات الجوية في مطار باراخاس في مدريد مع اشتداد سوء الأحوال الجوية.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تظل درجات الحرارة في أجزاء كبيرة من البلاد أقل من درجة التجمد خلال الأيام القليلة المقبلة مع توقع انخفاضات تصل إلى سالب 10 في الأجزاء الوسطى والشمالية الشرقية من إسبانيا.

وتتأهب الحكومة الإسبانية لإرسال قوافل تحمل جرعات من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" وإمدادات غذائية إلى المناطق التي تقطعت سبل الوصول إليها نتيجة العاصفة فيلومينا التي تسببت في أكبر تساقط للثلوج منذ عقود على وسط إسبانيا.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث على تويتر "أريد أن أكرر دعوة الحكومة لتوخي أقصى درجات الحذر في مواجهة تطور الطقس في الساعات القليلة المقبلة".

ومن جانبه، قال جوليان مورثيو من الوكالة الحكومية للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ستنخفض إلى دون عشر درجات مئوية تحت الصفر وهو ما سيصحبه تساقط كثيف للثلوج.

وتابع أن مستوى الثلوج يتراوح بين 20 و30 سنتيمترا في مدريد مما يجعلها الأكثر كثافة منذ عام 1971.