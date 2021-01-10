سلطنة عمان تطرح عملات نقدية جديدة.. صور

طرح البنك المركزي لسلطنة عمان، اليوم الأحد، فئات نقدية جديدة، لتكون مكملة للإصدار السادس من الأوراق النقدية الوطنية الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الفئات الجديدة هي عشرون ريالا، وعشرة ريالات، وخمسة ريالات، وريال واحد، ونصف ريال، و100 بيسة.

وقال البنك المركزي العماني في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي إنه سيتم تداول الأوراق النقدية الجديدة كعملات قانونية جنبًا إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة حاليا اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين.

وقال البنك المركزي العُماني، إنه يعمل حاليًا بالتنسيق والتعاون مع البنوك العاملة في السلطنة على تهيئة أجهزة السحب والإيداع الآلي لتتوافق مع الأوراق النقدية الجديدة.