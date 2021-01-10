جبران باسيل يهاجم "مافيا الموتورات" بلبنان

وتابع قائلا: "المصاري يلّي انصرفت على الكهرباء هي انحطّت بالموازنات لدعم سعر الكهرباء على أساس برميل نفط 20دولار، بقرار من حكومة الرئيس الحريري سنة "94"، ولمّا جينا سنة 2010 نغيّر هالسياسة ونجيب كهرباء رفضوا وكانوا الأكثرية".

وأستكمل "باسيل" خلال تدوينات له عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" قائلا: "القمح بيسمّوه دعم، بالمازوت اسمه دعم، بالزراعة دعم، بالمستشفيات دعم بكل شي اسمه دعم، بس بالكهرباء بيصير اسمه هدر ليوحوا انّو في سرقة وفساد، وهي بالحقيقة سياسة دعم هنّي عملوها ونحنا ضدّها".