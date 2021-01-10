نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جبران باسيل يهاجم "مافيا الموتورات" بلبنان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - هاجم وزير خارجية لبنان الأسبق، جبران باسيل، مافيا الموتورات قائلا:" بيصيروا يسمّعوا ويهدّدوا بالكهرباء، مافيا الموتورات والفيول
اعملوا تدقيق قدّ ما بتريدوا، أنضف المناقصات انعملت بإيّامنا وما رح تلاقوا علينا قرش فساد".
اعملوا تدقيق قدّ ما بتريدوا، أنضف المناقصات انعملت بإيّامنا وما رح تلاقوا علينا قرش فساد".
وتابع قائلا: "المصاري يلّي انصرفت على الكهرباء هي انحطّت بالموازنات لدعم سعر الكهرباء على أساس برميل نفط 20دولار، بقرار من حكومة الرئيس الحريري سنة "94"، ولمّا جينا سنة 2010 نغيّر هالسياسة ونجيب كهرباء رفضوا وكانوا الأكثرية".
وأستكمل "باسيل" خلال تدوينات له عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" قائلا: "القمح بيسمّوه دعم، بالمازوت اسمه دعم، بالزراعة دعم، بالمستشفيات دعم بكل شي اسمه دعم، بس بالكهرباء بيصير اسمه هدر ليوحوا انّو في سرقة وفساد، وهي بالحقيقة سياسة دعم هنّي عملوها ونحنا ضدّها".