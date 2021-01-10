نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بعد قمة العلا".. كيف تثبت قطر جديتها في المصالحة؟ (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع الكثيرون إلى أن تكون "قمة العلا" قمة استثنائية، كما وصفها القادة العرب.

ورغم الأيام القليلة التي مضت على توقيع بيان العلا، إلا أن الإشارات التي تأتي من الدوحة غير إيجابية، خاصة فيما يخص البند الأهم للقمة، وهو محاربة الإهارب وعدم التدخل في شؤون الآخرين، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

فما هو المطلوب من قطر لتثبت جديتها في المصالحة؟

الإجابة بسيطة، الالتزام ببيان العلا، بعدم دعم الإرهاب أو تمويله، وعدم منح الإرهابيين منابر إعلامية، ومنع خطاب الكراهية بعدم إيواء أبواقه وحمايتهم، وعدم التدخل في شئوون الدول الداخلية.

وأن تنزع قطر يدها من أيدي الدول الراعية للإرهاب، مثل تركيا وإيران، اللتين تعبثان بالأمن العربي، هل هذا صعب على قطر أم أنها لا تريد أمن واستقرار جيرانها؟