حساب المواطن إيداع الدفعة 38 لشهر يناير ورفع الدعم لـ 23.5 مليار ريال شرح خطوات التسجيل

حساب المواطن يُعلن عن إيداع الدفعة 38 المخصصة لشهر يناير بقيمة 1.9 مليار ريال، وذلك عبر الموقع الرسمي المخصص لبرنامج الدعم حساب المواطن تسهيلًا على المستفيدين من الدعم معرفة آخر التطورات حول دفعات الدعم الشهري للأسر المستفيدة من الدعم الشهري للمواطنين بالمملكة السعودية، وأكدت الصفحة الرسمية الخاصة بالبرنامج على رفع قيمة الدعم لهذا العام إلى 23.5 مليار ريال، وقد بلغ عدد المستفيدين من الدعم مع استيفاء كافة شروط الإستحقاق 10.7 مليون مستفيد، ومنذ إنطلاق البرنامج وحتى وقتنا هذا بلغت قيمة الدعم حوالي 88 مليار ريال، على أن يبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن دفعات سابقة حوالي 653 مليون ريال، وإليكم طريقة التسجيل في برنامج الدعم الشهري.

حساب المواطن

أطلقت حكومة المملكة السعودية برنامج حساب المواطن في عام 2017 الماضي، وذلك تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، حيث بادرت حكومة المملكة بتقديم الدعم للأسر المتضررة من برامج الإصلاحات الاقتصادية في ظل التطورات التي تتبعها حكومة المملكة بمختلف المؤسسات لرفع المملكة في العديد من المجالات.

وقد بلغت نسبة المستفيدين من برنامج الدعم لهذه الدفعة حوالي 78% من إجمالي المشتركين، على أن يبلغ متوسط نصيب الأسرة الواحدة 1047 ريال، وفي الإحصائيات الخاصة بمستفيدي الدعم للدفعة 38 من برنامج الدعم بلغ عدد التابعين المستفيدين من الدعم 8.4 مليون مستفيد، أما عن المستقلين ممن حققوا الإستيفاء التام لجميع شروط الإستحقاق فقد بلغ عددهم 185 ألف مستفيد.

حاسبة حساب المواطن التقديرية

الحاسبة التقديرية هي خدمة تتيح للمواطنين التعرف على قيمة الدعم الخاص بهم ومطابقته مع القيمة المودعة بالبنك، وذلك من خلال الدخول على رابط الصفحة الرسمية الخاصة بـ الحاسبة التقديرية حساب المواطن portal.ca.gov.sa، وإستكمال كافة البيانات للإطلاع على قيمة الإستحقاق الخاصة بالمواطنين.

في حالة وجود مشكلة بالدفعة المودعة الخاصة بالمواطن يمكنه تقديم شكوى من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بالشكاوى والتي يتم تفعيلها تلقائيًا بعد الإنتهاء من إيداع الدفعات بخمسة أيام.

موعد صرف حساب المواطن

صرّح المتحدث الرسمي بإسم برنامج الدعم عن موعد نزول الدفعات الشهرية من برنامج الدعم، وذلك في اليوم العاشر المقرر من كل شهر ميلادي، وفي حالة تغيير موعد صرف الدفعات يتم إبلاغ المواطنين عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالبرنامج أو من خلال حساب البرنامج على تويتر.

تحديث حساب المواطن

في حالة تحديث بيانات يتم إضافة أفراد من التابعين لدى الفرد المستقل، وذلك من خلال إضافة المواليد أو إضافة تابع، ويتم ذلك من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج الدعم، وإتمام الخطوات التالية:

الولوج إلى الصفحة الرسمية الخاصة بالبرنامج.

الدخول إلى الملف الشخصي.

استكمال البيانات المطلوبة، ورفع صور الأوراق التي يشترط توافرها لإتمام التحديث.

الضغط على أيقونة حفظ لإكمال التحديث.

تسجيل حساب المواطن بالخطوات

أعلن المتحدث الرسمي باسم برنامج الدعم للأسر المستفيدة من الدعم عن توقف التسجيلات الجديدة للإستفادة من الدعم وذلك منذ مارس 2020 الماضي، على أن يتمكن المواطنين من تحديث بياناتهم على الملف الشخصي، وإمكانية إضافة تابع أو إضافة المواليد، ولكن يشترط أن يكون من المستفيدين من برنامج الدعم مع استيفاء كافة الشروط.

نوافيكم بكافة التطورات حول الدفعات الشهرية لبرنامج الدعم المقدم من حكومة المملكة للمواطنين “حساب المواطن”، وذلك فور صدورها على المواقع الرسمية الخاص بالبرنامج ويمكنكم تحديث بيانات الحساب الخاص بكم من خلال الخطوات السابقة، والإستعلام عن الدفعات الجديدة من خلال الحاسبة التقديرية كما ذُكر بالخطوات السابقة.