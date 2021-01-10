تقسيط نون بنك الراجحي بسعر الكاش وأطول فترة سداد

تقسيط نون بنك الراجحي يبحث الكثير من المواطنين من حول العالم عن طرق سهلة وميسرة للحصول على الخدمات والمشتريات دون الحاجة إلى الذهاب إلى المتاجر المتخصصة ولذا فإنهم يلجئون إلى البحث عن تقسيط الراجحي وذلك للحصول على المنتجات التي يريدونها من خلال المتاجر الالكترونية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة مميزات المقدمة من نون لعملاء بنك الراجحي.

تقسيط نون بنك الراجحي

تعددت المتاجر الالكترونية والتي يستطيع الأفراد من حول العالم الشراء منها من خلال الدفع أونلاين عن طريق بطاقات البنوك المتعددة وتعد منصة نون من أفضل المتاجر التي يقبل عليها الأفراد من داخل المملكة ولذا فإنهم يبحثون عن تقسيط نون بنك الراجحي وذلك لأن بنك الراجحي من أكبر البنوك التي تسمح لعملائها بالتقسيط عن طريق المتاجر الالكترونية.

أقساط نون بنك الراجحي

تهدف المتاجر الإلكترونية وخاصة نون إلى خدمة العديد من العملاء من حول العالم وتوفير كل الاحتياجات التي قد يحتاجونها سواء من أجهزة أو مستلزمات خاصة أو الكترونيات أو تقسيط جوالات ويتم ذلك من خلال العديد من البنوك الشريكة لمنصة نون ومن خلال فتح حساب الراجحي والحصول على بطاقة ائتمانية يمكن الحصول على المميزات التي توفرها منصة نون.

يمكن للعميل الحصول على المنتجات التي يرغب فيها في أي وقت على مدار الأربعة وعشرون ساعة.

تقدم سلع متميزة وذات كفاءة عالية.

تسمح للعميل استرجاع المنتجات مجانًا.

تعمل على توفير السلع الأصلية للعملاء بأسعار تنافسية.

يستطيع العميل الحصول على أكثر من منتج في نفس الوقت باستخدام خطة أسعار التقسيط بدون فوائد.

يتم تقسيط المنتجات على حسب اختيار العميل لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر.

مميزات منصة نون الالكترونيةشروط تقسيط نون بنك الراجحي

يجب على الأفراد الراغبين في الحصول على الأقساط الشهرية الميسرة من خلال بنك الراجحي ومنصة نون أن يتعرفوا على الشروط التي قد يتم تطبيقها عليهم وهي كالآتي: